عمّان 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم بقائد القوات البرية المركزية الأمريكية الفريق تيري فيريل الذي يزور الأردن حاليا.وبحثا خلال اللقاء آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //18:32ت م0172