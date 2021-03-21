المدينة المنورة 7 شعبان 1442هـ الموافق 20 مارس 2021م واستنظم جامعة طيبة بالمدينة المنورة غدًا , مسابقة "هاكثون طيبة 2" عن بعد، لاستثمار القدرات البشرية وتطوير مهارات الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية.وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عبدالرحمن الحربي أنه تم قبول 82 طلباً للمشاركة في المسابقة، وتم تقديم 70 طلب من قبل الطلاب، و12 طلب من غير الطلاب، حيث سجل في محور المجتمع السيبراني 32 طلب مشاركة، وفي محور التعليم سجل 27 مشاركاً، وفي محور الصحة جاءت 14 مشاركة، وأخيراً 9 مشاركات في محور البيئة والتدوير.وأضاف الحربي أن الجامعات التي شاركت هي جامعة طيبة، ,جامعة، والأمير سطام، وجامعة الطائف، وجامعة الأمير مقرن، وجامعة الملك خالد، وجامعة الأمام عبد الرحمن بن فيصل، والجامعة الإسلامية، وجامعة حائل، وجامعة تبوك.// انتهى //18:38ت م0174