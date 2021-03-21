الرياض 8 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسكسب فريق الفيحاء ضيفه أحد بنتيجة 5-2 في الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.سجل أهداف الفيحاء أدينيجي في الدقائق 11، و12، و53، واللاعب صامويل أوسو عند الدقيقة 60، وطلال مجرشي في الدقيقة 69.فيما سجل هدفي أحد اللاعب سوريا إبراهيم عند الدقيقتين 54، و82 .وبهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده لـ 57 نقطة بالمركز الثاني، بينما بقي أحد بالمركز الثامن بـ 37 نقطة.// انتهى //19:25ت م0179