رياضي / الجبلين يتغلب على مضيفه البكيرية في الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
الأحد 1442/8/8 هـ الموافق 2021/03/21 م واس
الرياض 8 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس
تغلب فريق الجبلين على مضيفه البكيرية بنتيجة 2-0 في الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وذلك على ملعب البكيرية بالبكيرية.
سجل هدفي الجبلين عبدالله الشمري عند الدقيقة 63، وأضاف زميله أحمد المحيميد الهدف الثاني في الدقيقة 82
وبهذه النتيجة رفع الجبلين رصيده لـ 52 نقطة بالمركز الثالث، بينما بقي البكيرية بالمركز السابع عشر بـ 24 نقطة.
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19:25ت م
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