الرياض 8 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واستغلب فريق الجبلين على مضيفه البكيرية بنتيجة 2-0 في الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وذلك على ملعب البكيرية بالبكيرية.سجل هدفي الجبلين عبدالله الشمري عند الدقيقة 63، وأضاف زميله أحمد المحيميد الهدف الثاني في الدقيقة 82وبهذه النتيجة رفع الجبلين رصيده لـ 52 نقطة بالمركز الثالث، بينما بقي البكيرية بالمركز السابع عشر بـ 24 نقطة.// انتهى //19:25ت م0180