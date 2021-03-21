الرياض 8 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واستعادل فريق عرعر مع ضيفه جدة بنتيجة 1-1 في الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بعرعر.سجل هدف عرعر اللاعب فهران العنزي عند الدقيقة 43، فيما سجل هدف جدة اللاعب أحمد علي في الدقيقة 82.وبهذه النتيجة رفع عرعر رصيده لـ 19 نقطة بالمركز التاسع عشر، بينما رفع جدة رصيده لـ 33 نقطة بالمركز الثاني عشر.// انتهى //19:29ت م0182