الرياض 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسشارك مركز التميز للتوحد في تنظيم الندوة السعودية الأولى لتحليل السلوك التطبيقي، الذي جاء بالتزامن مع اليوم العالمي لتحليل السلوك.وهدَفت الندوة التي استمرت لمدة يومين ( 19- و20 مارس ) إلى تسليط الضوء على مجال تحليل السلوك التطبيقي وممارساته في المملكة ، ومناقشة الأثر الاجتماعي لتطبيقات مجال تحليل السلوك التي من أبرزها التدخلات مع الأفراد ذوي الإعاقة، وتضمنت محاضرات افتراضية بمشاركة 13 متحدثاً دولياً وإقليمياً في مجال تحليل السلوك التطبيقي، إضافة إلى 8 ورش عمل قدمتها أبرز الخبرات والكفاءات في المجال.وجاءت هذه المشاركة من مركز التميز للتوحد لدعم وتمكين حقل تحليل السلوك التطبيقي في المملكة لكونها أكثر دولة عربية لديها مرخّصين في مجال تحليل السلوك.ويسعى مركز التميز للتوحد إلى تحسين مجال تحليل السلوك التطبيقي من خلال إنشاء ودعم البرامج المحلية بالتعاون مع الجهات المحلية والعالمية المختصة لتطبيق هذه البرامج.// انتهى //19:41ت م0185