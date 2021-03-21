جدة 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسانطلقت بمحافظة القنفذة اليوم فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وذلك تحت عنوان ” البيئة لنا ولأجيالنا ”.وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن فعاليات أسبوع البيئة تحظى برعاية بالغة لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع ، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع .ودعا المؤسسات والجهات التعاونية وجميع شرائح المجتمع للإسهام في حماية البيئة ، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها ، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة .بدوره أفاد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي أن فعاليات أسبوع البيئة في المحافظة شملت حملة بيئية لتنظيف جزر وقاع البحر في العديد من جزر المحافظة بمشاركة حرس الحدود ، وجمعية الصيادين ، ورابطة غواصي القنفذة ، وعدد من الجهات بالمحافظة .وقال : شهدت الفعاليات تنفيذ حملة لتشجير متنزه وادي حلي الوطني ، في حين سيتم يوم غدٍ إطلاق حملة إرشادية لمربي الثروة الحيوانية عن بُعد بعنوان " الرعي الجائر وأثره على البيئة " ، وذلك عبر منصة" تيمز" بمشاركة قسم الثروة الحيوانية بمكتب الوزارة بالمحافظة ، وحملة تشجير وجمع البذور في وادي قنونا .وأضاف أنه سيكون على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء حملة تشجير في مواقع الإدارات الحكومية والكليات في المحافظة ، وتنفيذ برامج توعوية عن الحفاظ على البيئة تقوم بها العديد من المدارس عن بُعد تستهدف الطلاب والطالبات ، ويشهد يوم الخميس إطلاق حملة لتنظيف الشواطئ وزراعة أشجار المانجروف بمشاركة الفرق التطوعية .//انتهى//19:52ت م0186