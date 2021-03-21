الدمام 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية غدًا معرض المشاتل الزراعية، وذلك بمقر المشتل التابع للفرع.وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن هذا المعرض يأتي ضمن برنامج القافلة الإرشادية الزراعية التي دشنتها الوزارة في وقت سابق من هذا العام، وتهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات للمزارعين، وتغيير الاتجاهات السلوكية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للمزارعين والمهتمين بالزراعة، وتعريف المزارعين بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل منطقة، وتغيير ممارسات المزارعين السلبية في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة الآفات الزراعية وكيفية تنفيذها، إضافة إلى التعريف بـ”سعودي قاب”، وأهمية برنامج “حصر”.ونوه المهندس المطيري بدعم المشاركين في هذا المعرض من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وحسن تعاونهم في سبيل تحقيق أهداف المعرض، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.// انتهى//.19:56ت م0188