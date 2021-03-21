الجزائر 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 93 مريضا للشفاء.وأفاد بيان للوزارة أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 116.157 شخصاً من بينها 91 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 80.659 شخصاً والعدد الإجمالي للوفيات 3057 حالة.// انتهى //19:56ت م0189