حائل 8 شعبان 1442هالموافق 21 مارس 2021م واستلقى ‏صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم ، الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.ونوه سمو أمير منطقة حائل بجهود وزارة الصحة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتجهيزات الطبية المتقدمة والكوادر المؤهلة التي أسهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا ،والحفاظ على صحة المواطن والمقيم في هذا الوطن مشيراً سموه لجاهزية مراكز اللقاحات لاستقبال وتقديم اللقاح للمواطنين والمقيمين تواصلاً مع الدعم السخي من القيادة الحكيمة لصحة وسلامة الجميع.// انتهى //21:24ت م0202