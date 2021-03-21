الرياض 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسدشن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض بالتعاون وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية ممثلة بمؤسسة أريس الوقفية اليوم، مبادرة (مساجدنا بوابة لوقايتنا) وذلك بجامع القفاري شرق الرياض، التي تستمر حتى اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان لعام 1442هـ، في جوامع ومساجد الرياض بفعاليات متنوعة.وشهد اليوم الأول للحملة إقامة محاضرة طبية للمصلين تناولت الإجراءات الاحترازية في المساجد وأسباب الوقائية من كورونا، كما قامت الفرق التطوعية بتوزيع سجادات ومعقمات وكمامات ومناديل، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة المصلين عند دخولهم للجامع وتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الإجراءات الاحترازية.من ناحيته، أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس أهمية دور القطاع الخيري وغير الربحي للإسهام في خدمة المجتمع عامة والمساجد على وجه الخصوص.يذكر أن المبادرة جاءت فكرتها مواكبة لمرحلة جائحة كورونا، حيث تحرص الجمعية على إطلاق المبادرات بما يتوافق مع حاجة المجتمع وما يسهم في حمايتهم وتوفير الأمان لهم.// انتهى //21:57ت م0207