جدة 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واستنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "فهم السلوك وفق نظرية الديسك"، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز.وتتناول محاور الدورة التي يقدّمها كامل محمد البلادي: مفهوم نظرية الديسك لأنماط الشخصية، وشرحا لمفهوم الشخصية ومحدداتها، وأهم فوائد النظرية للفرد، وأبرز الأنماط الأربعة والصفات الأساسية لكل نمط.ودعت المكتبة المهتمين من الجنسين إلى المشاركة في الدورة المحددة من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساءً// انتهى //21:58ت م0208