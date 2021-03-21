حفر الباطن 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسدشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن ، في ديوان المحافظة اليوم أسبوع البيئة تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا "، الذي نظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة .وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة عبدالعزيز اليوسف ، أن المكتب أعد برامج لتفعيل هذا الأسبوع على جميع الأصعدة الميدانية والإعلامية، إضافة إلى رسائل موجهة لجميع فئات المجتمع بالمشاركة مع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة.كما قدم اليوسف شكره لسمو المحافظ؛ لتدشينه أسبوع البيئة وكذلك المشاركة في غرس بعض الأشجار بمقر المحافظة.// انتهى //22:01ت م0210