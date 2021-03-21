سيهات 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسكسب فريق الشعلة مستضيفه الخليج بنتيجة 1-3، في الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وذلك على ملعب الخليج بسيهات.سجل أهداف الشعلة لويز باولو في الدقيقة 52، وجوزيف نيانج وعبدالله الحربي بالخطأ في مرماهم عند الدقيقتين 66، 70.فيما سجل هدف الخليج اللاعب روجيريو عند الدقيقة 12.وبهذه النتيجة رفع الشعلة رصيده لـ 36 نقطة بالمركز العاشر، بينما بقي الخليج بالمركز السادس بـ 41 نقطة.// انتهى //22:02ت م0212