حفر الباطن 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن اليوم, ممثلة بقسم التربية الخاصة ملتقى "إرادة للأشخاص ذوي الإعاقة" عن بعد بالتزامن مع اليوم العالمي لمتلازمة داون, بحضور مدير التعليم محمد بن علي القحطاني ومدير عام التربية الخاصة بالوزارة الدكتورة حصة بنت فهد آل مشعان وبمشاركة رؤساء ورئيسات أقسام ومشرفين ومشرفات وقادة وقائدات مدارس ومعلمين ومعلمات.وافتتح الملتقى بكلمة مدير التعليم أكد خلالها على بذل الجهود لتقديم كل ما يحتاجونه لاسيما ما يجده طلاب التربية الخاصة من رعاية ودعم سخي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .عقب ذلك ألقت مدير عام التربية الخاصة كلمة أشار فيها إلى أن طلاب ذوي الإعاقة يحضون برعاية كبيرة ، مبينة أن منصة مدرستي وقناة عين لبث الدروس يكملان العمل الرائع الذي يقدمه معلمو ومعلمات التربية الخاصة في التعليم عن بعد.بعد ذلك بدأت فعاليات الملتقى بتقديم المشاركات المتنوعة من أوراق العمل.// انتهى //22:07ت م0213