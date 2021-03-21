الأحساء 8 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واستغلب فريق هجر على ضيفه النجوم بنتيجة 1-0، في الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.سجل هدف هجر اللاعب محمد صلاح عند الدقيقة 89.وبهذه النتيجة رفع هجر رصيده لـ 45 نقطة بالمركز الرابع، بينما بقي النجوم بالمركز الأخير بـ 17 نقطة.// انتهى //22:08ت م0215