سكاكا 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسبدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف اليوم في تنفيذ برامج مبادرة التدريب المجتمعي " أتقن " بمرحلتها السادسة،للمتدربين والمتدربات التي اكتملت شروطهم وضوابط الالتحاق بالبرامج عن طريق بوابة مركز الأعمال وخدمة المجتمع http://Ctc.tvtc.gov.sa .وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور سعد بن عبدالعزيز السعيدان أن البرنامج التدريبي يتضمن عددا من التخصصات: " الأمن السيبراني، إدارة الفعاليات والمناسبات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، الحوسبة‏ السحابية، القيمة المضافة، إضافة إلى برنامج تطبيقات الحاسب الآلي السلكية واللاسلكية لمن تجاوزت أعمارهم 15سنة، خلال الفترة المسائية ويستمر ثلاثة أسابيع "عن بعد" ،يحصل بعدها المتدربون على شهادة حضور معتمدة.مبينا أن برنامج "أتقن" يأتي ضمن أهم برامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني،ويأتي في سياق تحقيق رؤيةالمملكة 2030 ،وتلبية رغبات أفراد المجتمع في تطوير مهاراتهم في مختلف المجالات التقنية والمهنية.// انتهى //22:08ت م0216