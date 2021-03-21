ثقافي / الشؤون الإسلامية بالقصيم ينظم برنامجًا علميًا
الأحد 1442/8/8 هـ الموافق 2021/03/21 م واس
بريدة 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس
نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم اليوم، برنامجًا علميًا بعنوان " الإمامة في الصلاة أحكام وآداب " ويستمر خمسة أيام، عن بعد .
ويُعنى البرنامج الذي خُصص لأئمة ومؤذني المساجد والجوامع بالقرآن الكريم وعلومه والعقيدة والفقه والأمن الفكري والآداب العامة والأخلاق ، ويقدمه أعضاء هيئة التدريس بمعهد الأئمة والخطباء.
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22:49ت م
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