بريدة 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم اليوم، برنامجًا علميًا بعنوان " الإمامة في الصلاة أحكام وآداب " ويستمر خمسة أيام، عن بعد .ويُعنى البرنامج الذي خُصص لأئمة ومؤذني المساجد والجوامع بالقرآن الكريم وعلومه والعقيدة والفقه والأمن الفكري والآداب العامة والأخلاق ، ويقدمه أعضاء هيئة التدريس بمعهد الأئمة والخطباء.// انتهى //22:49ت م0221