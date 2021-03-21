الرياض 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسنفّذ مركز دعم المهارات الطلابية (نجاح) في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ضمن خطة الأسبوع التاسع سلسلة من البرامج والورش التدريبية عبر القاعات الافتراضية لـ (368) متدربة.وسعى المركز إلى تنفيذ عدد من الشراكات التدريبية ضمن مبادرة التعليم التنفيذي؛ لتنفيذ برامج نوعية تهدف إلى تمكين طالبات وخريجات الجامعة من الجدارات الأساسية للدخول إلى سوق العمل وإدارة المشاريع.وعُقد بالتعاون مع أكاديمية الحوار الوطني للتدريب برنامج "جدارات جيل الرؤية" لمدة 5 أسابيع، إضافة إلى التعاون مع شركة (لينكد إن) السعودية في تقديم برامج تدريبية، كما جرى تنفيذ سلسلة من اللقاءات الافتراضية بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة، وذلك ضمن مبادرة المال العام الهادفة إلى تعزيز الرقابة الذاتية في المحافظة على المال العام كجزء من المسؤولية المجتمعية ومظهر من مظاهر الانتماء الوطني.يذكر أنّ المركز أنجز حزمة من البرامج والورش التدريبية التخصصية الموجهة إلى طالبات وخريجات الجامعة، طُبق منها في هذا الأسبوع دورة "التخطيط والمبادرات" التي تستهدف طالبات كلية الآداب والمجتمع، ودورة "كفايات معلمات الطفولة المبكرة" الموجهة إلى طالبات كلية التربية؛ وذلك لتنمية المعارف والمهارات الإبداعية والقيادية لديهن بما يسهم في تأهيلهن لسوق العمل.ومن جانب آخر قدمت وكالة التوجيه والإرشاد الطلابي في المركز خدمات إرشادية اجتماعية ونفسية لـ (137) طالبة، وثلاثة برامج تدريبية ما بين الفترة الصباحية والمسائية تمثلت في فعالية "وداعاً صديقتي" لـ (30) طالبة، وفعالية "التكيُّف مع البيئة الجامعية" بلغ عدد المستفيدات (30) طالبة، وفعالية "الاتزان الذاتي" بلغ عدد المستفيدات (26) طالبة، كما أقيمت دورة لوحدة الحقوق الطلابية بعنوان " لنتواصل معاً " لـ (27) طالبة.ويأتي ذلك استناداً إلى كون جامعة الأميرة نورة منارة للعلم والمعرفة، وانطلاقاً من أحد أهداف الخطة الإستراتيجية للجامعة 2025 المتمثل في إعداد كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني.// انتهى//22:53ت م0222