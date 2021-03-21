ظهران الجنوب 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واساحتفت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة عن بعد اليوم، باليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يصادف الـ 21 من شهر مارس من كل عام، بمشاركة طلاب برامج التربية الخاصة بالمحافظة والقطاعات التعليمية .وأوضح مدير التعليم بسراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، أن الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي لغرس مفاهيم العناية بهذه الفئة والطلاب المصابين بمتلازمة «داون»، مبينا أن أفراد المجتمع عليهم دور كبير في دمج المصابين مع المجتمع وإعطائهم فرصة المشاركة في مثل هذه المُناسبات وماتتضمنه من فعاليات مهمة.من جهته أوضح مُدير التربية الخاصة بتعليم سراة عبيدة خالد آل ضيف الله، أن أهداف اليوم العالمي لمتلازمة داون ، تكمُن في تعريف المجتمع بحالة داون وتفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة في تعزيز الثقة بالنفس من خلال المشاركاة والدعم النفسي والاجتماعي للمصابين بمتلازمة داون وأسرهم ،والتوعية بالبرامج التربوية والتأهيلية الخاصة بهم والتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات " التعليمية، التأهيلية، الرياضية، الترفيهية، المادية، والدمج المجتمعي ".بدورها أكدت مديرة التربية الخاصة بتعليم سراة عبيدة "بنات" نورة آل سالم ، أهمية هذا الاحتفاء ومايُصاحبه من فعاليات من أُسر الأشخاص ذوي الإعاقة ومن المتخصصين والمتخصصات والجمعيات الأهلية والمراكز المتخصصة والمدارس والجامعات والوزارات والمؤسسات وأفراد المجتمع بصفة عامة، مشيرة إلى أن لبرامج وفعاليات اليوم العالمي لمتلازمة داون دورا مُهما في الشراكة المجتمعية بإقامة المعارض الفنية الخاصة بأطفال متلازمة داون .// انتهى//23:11ت م0224