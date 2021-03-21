الرياض 8 شعبان 1442هـ الموافق 21 مارس 2021م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية، لدولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ إصابة دولتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لدولتكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه".// انتهى //23:20ت م0225