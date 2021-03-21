الرياض 8 شعبان 1442هـ الموافق 21 مارس 2021م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية، لدولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال سمو ولي العهد:" بلغني نبأ إصابة دولتكم بفيروس كورونا المستجد، وأبعث لدولتكم أطيب تمنياتي بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وأن لا تروا أي سوء ".// انتهى //23:20ت م0226