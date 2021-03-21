الرياض 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واستُستكمل غدًا الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ 4 لقاءات، حيث يستضيف الكوكب صاحب المركز السابع بـ 37 نقطة، فريق الحزم الأول بـ 63 نقطة، وذلك على ملعب الشعلة بالخرج، ويلعب فريق الدرعية الحادي عشر بـ 35 نقطة على ملعب نادي الرياض بالرياض، مع فريق نجران الرابع عشر بـ 31 نقطة.وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية بحائل، يلتقي الطائي الخامس بـ 43 نقطة، فريق النهضة الخامس عشر بـ 31 نقطة، فيما يستضيف العدالة التاسع بـ 36 نقطة، فريق الجيل السادس عشر بـ 31 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.// انتهى //23:42ت م0227