ظهران الجنوب 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واساحتفت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب ، باليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يصادف الـ 21 من شهر مارس من كل عام.وتضمنت الاحتفالية التي تقام هذا العام تحت شعار "نتواصل"، بمشاركة طلاب برامج التربية الخاصة بالمحافظة "عن بعد"، إقامة عدد من البرامج واللقاءات التثقيفية وإعداد المنشورات التعريفية والتوعوية للطلبة وأولياء أمورهم،وعرض فيلم توعوي لمتلازمة داون اعراضه وأسبابه،وبينت الإدارة أن الفعاليات المقامة تهدف إلى رفع درجة الوعي لدى أسر وذوي متلازمة داون، وتعزيز دمجهم في المجتمع، والتواصل معهم بشكل فعال، والمساعدة في توفير بيئة داعمة ومحفزة لهم.// انتهى //00:33ت م0002