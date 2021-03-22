الباحة 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة -عبر الاتصال المرئي- أمس انطلاق "أسبوع البيئة" تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"، وذلك بحضور مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة فهد بن مفتاح الزهراني وعدد من منسوبي الفرع ومديري الجهات الحكومية المشاركة.وأكد سموه خلال التدشين أهمية أسبوع البيئة في تحقيق المزيد من المبادرات للمحافظة على الغطاء النباتي وحماية البيئة، متطلعا إلى العمل من أجل المحافظة على هوية المنطقة الزراعية والسياحية بما يحقق التطلعات.من جانبه ثمن مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة فهد بن مفتاح الزهراني تدشين سموه لأسبوع البيئة ودعمه لجميع الأعمال البيئية الهادفة التي ترفع مستويات الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع والقطاعات المختلفة، وتنشر المعرفة بأهم القضايا البيئية وتعزز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة بشكل عام تحفيزا للالتزام البيئي ورفع حس المسؤولية لتصحيح السلوكيات الخاطئة بهدف الحفاظ على بيئة منطقة الباحة المتنوعة الجمال .يذكر أن أسبوع البيئة هو برنامج توعوي، يتم تفعيله سنويا في أول أسبوع من فصل الربيع، تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات البيئة للمشاركة في نشاطاته سنويا ويهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وجودة الحياة.// انتهى //02:03ت م0005