المدينة المنورة 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرا .// انتهى //05:21ت م0008