نيودلهي 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 46 ألفا و951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) خلال الساعات ال24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و646 ألفا و81 شخصا.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 212 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 159 ألفا و97 شخصا.// انتهى //07:46ت م0014