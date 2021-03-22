نجران 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسنفذت أمانة منطقة نجران أمس، 1012 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق 3 محلات تجارية إضافة إلى إصدار 9 مخالفات على عددٍ من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.// انتهى //09:07ت م0015