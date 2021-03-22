بيروت 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالآمال التي يعقدها اللبنانيون اليوم على لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري بالرئيس ميشال عون من أجل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة.وركزت على هبوط سعر صرف الدولار إلى 10 ألاف ليرة مع انتظار انطلاق المنصة الإلكترونية التي أعلن عنها مصرف لبنان المركزي لوضع حد لتفلت سعر الصرف.وأخبرت عن الإخطارات التي أرسلها ممثلوا الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى إسرائيل والفلسطينيين بفتح تحقيق في جرائم حرب.وعرضت تأكيد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده وقعت اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة تسهم بتعزيز برامج الدفاع ومحاربة الإرهاب.وفي الشأن السوداني لفتت إلى تحذير رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح برهان أن بلاده جاهزة لأي احتمال؛ ردًا على ما قال أنه احتلال أثيوبي لأراض سودانية في القفشة.// انتهى //09:26ت م0016