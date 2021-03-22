كانبرا 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسأجلت السلطات الأسترالية اليوم 18 ألف شخص جراء الفيضانات واستمرار هطول الأمطار على ولاية نيو ساوث ويلز جنوب شرقي البلاد.وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، غلاديس بريجيكليان، إن ما يقدر بنحو 18 ألف شخص غادروا منازلهم في نيو ساوث ويلز بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، مشيرًة إلى إعلان 38 منطقة على أنها مناطق كوارث، وتعتزم السلطات تقديم مساعدات مالية للمتضررين.// انتهى //09:33ت م0017