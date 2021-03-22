القاهرة 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المسؤولة عن ضبط الأداء النقدي والمالي للدولة من أجل الحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إنجازه خلال الفترة الماضية.ونشرت صحف الإثنين مطالبة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إثيوبيا بالانسحاب الفوري من الأراضي السودانية، وتحذيره من أن بلاده جاهزة لأي احتمال.وأبرزت الضربات الجوية العنيفة التي شنها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على مواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية تستخدمها في تصنيع الصواريخ الباليستية في كل من صنعاء وعمران والحديدة.وسلطت صحف القاهرة الضوء على المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وتناولت سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وخاصة الهجرة غير الشرعية.وتابعت صحف مصر الوضع الصحي العالمي لفيروس كورونا، مبرزة تأكيد منظمة الصحة العالمية أنه يوجد حاليًا من 8 إلى 10 لقاحات جميعها آمنة وفعالة للغاية في الوقاية من الفيروس وتقلل حالات الوفيات الناجمة عنه.// انتهى //10:02ت م0023