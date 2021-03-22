رام الله 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن انطلاق حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا، فيما تم تسجيل 2247 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 وفاة، بينما تعافى 1753 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اعتداءاتهم على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم.وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن رئيس حكومة الاحتلال يحاول من خلال تصريحاته، إعادة بث الروح في صفقة ترمب المشؤومة وإعادتها إلى طاولة النقاشات الدائرة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.ونشرت صحف هذا اليوم خبر اقتحام 39 مستوطنا، و50 طالبا تلموديا، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وأدوا طقوسا تلمودية.// انتهى //11:02ت م0031