الخرطوم 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على انطلاق المناورات البحرية السعودية السودانية الفلك4، أمس غرب المملكة والتي تهدف إلى ضمان أمن البحر الأحمر.وأبرزت صحف الخرطوم تأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن الجيش السوداني لن يتراجع عن انتشاره في الحدود الشرقية المحاذية لإثيوبيا.وعرجت على توجيه رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك وزارة الاستثمار بإزالة العقبات أمام المستثمرين من خلال تنفيذ نظام النافذة الواحدة لتسريع المعاملات.ولفتت صحف الإثنين الانتباه إلى إجراء وزارة الطاقة والنفط السودانية أمس تحديثات على خارطة المربعات النفطية المنتجة بالسودان تمهيدًا لطرحها للاستثمار.وأولت اهتمامًا بلقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بوزير الحكم الاتحادي بثينة دينار، حيث جرى بحث التعاون في مجال الإدارة والتخطيط.وسلطت صحف السودان الضوء على إدانة الخارجية الفلسطينية مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونواياه لشرعنة "الضم" التي تؤسس لتكريس الاحتلال.// انتهى //11:16ت م0034