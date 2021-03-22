الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، محاضرة بعنوان: "عناية الداعية بالسنة النبوية"، يلقيها الدكتور عبدالعزيز بن محمد السعيد - عن بعد -، وذلك عبر منصة زووم والبث المباشر بمنصة الوزارة على اليوتيوب.وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج "رؤية وبناء" في دورته الثالثة التي انطلقت أمس؛ لتعزيز القيم الإيجابية لدى المجتمع، وتبصير الناس وتثقيفهم في أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //11:16ت م0035