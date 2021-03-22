القاهرة 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واستنطلق غداً أعمال منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية، والذي يأتي بالشراكة بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا،بمشاركة مجموعة من الخبراء وممثلي أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم.ويناقش المنتدى الذي يعقد عبر الاتصال المرئي على مدى يومين قوانين وسياسات المنافسة في المنطقة العربية، والتحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها الدول لمواجهة تداعياتها، وخطط العمل المشتركة لمواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، وتضافر الجهود لتعزيز سياسات المنافسة في إطار التعاون والتكامل الاقتصادي العربي المشترك.// انتهى //11:17ت م0037