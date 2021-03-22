بغداد 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بأسباب إخفاق مجلس النواب في تمرير الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2021, مشيرةً إلى تباين وجهات النظر الناشئة لدى الكتل البرلمانية بشأن عدد من بنودها والتي مازالت تقف حائلاً دون تمريرها في المجلس حتى الآن.وتناولت صحف بغداد المطالبات بحل البرلمان يوم التاسع من أكتوبر القادم, أي قبل يوم واحد من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في العاشر منه.وعرجت الصحف على الشأن الأمني ،مشيرة إلى نجاح القوات الأمنية العراقية بالإطاحة بعدد من الإرهابيين بعمليتين أمنيتين نوعيتين في محافظتي كركوك والموصل.وأبرزت الصحف العراقية الاجتماع الذي عقدته لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ العراقية أمس ضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي - السعودي, منوهة بجدول أعمال الاجتماع الذي رأسه وزير النقل العراقي ناصر الشبلي, والذي تركز حول آلية العمل في منفذي "عرعر" وجديدة عرعر الحدوديين.// انتهى //11:18ت م0038