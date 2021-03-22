إسلام آباد 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم اطمئنان قيادة المملكة العربية السعودية على صحة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأخبرت عن فرض باكستان الحظر على وصول الوافدين من 12 دولة عبر الرحلات الجوية ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.أمنياً أخبرت عن إصابة خمسة أشخاص بجروح جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون على سيارة لقوات الأمن بقنبلة يدوية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وتطرقت إلى تراجع درجات الحرارة في المناطق الشمالية من باكستان إثر تعرضها لموجة جديدة من الأمطار المصاحبة لتساقط الثلوج.وتابعت في الشأن الدولي الجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم عملية السلام والمصالحة في أفغانستان، وتسجيل الهند أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا منذ أشهر.وتناقلت أنباء الزيارة المفاجئة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى أفغانستان وسط تضارب الأنباء حول موعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.// انتهى //11:32ت م0040