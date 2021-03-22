سكاكا 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس المنطقة اليوم ، اجتماع مجلس المنطقة الأول للعام المالي 1442 / 1443هـ عبر الاتصال المرئي ، بحضور وكيل الإمارة حسين آل سلطان ، وأعضاء مجلس المنطقة مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي الأهالي .وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة في سبيل مكافحة فيروس كورونا التي ألقـت بظلالها على العالم، وما تسببت به من آثـار صحية واقتصادية، وقال " حشـدت الدولة طـاقاتها للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، وبفضل من الله سـبحانـه وتعالى تمكَّـنـت الحكومـة الرشيدة من تخفيف الأعباء المالية لهذه الجائحة والحدِّ من آثارها الاقتصاديـة بدعـم القطـاعين العـام والخـاص ، كما أمَّـنـت الدولة اللقـاحات المضادة لفيروس كورونا في وقـتٍ وجـيـز، ووفَّرتها للمواطنين والمقيمين بكل يسر وسهولة "، معرباً سموه عن تقديره لوعـي أفـراد المجتمـع وتجـاوبهـم واتباعهم الإجـراءات الاحتـرازية، وقيامـهم بالتسجـيـل في التطبيقـات التي وفرتها وزارة الصحة لأخـذ اللقـاحـات، كما حث الجميـع على المبـادرة في ذلك.وشكر سموه القيـادة الرشـيـدة، لحرصها على راحـة وسـلامة ورفـاهيـة أبنـائهـا المـواطنـيـن، سائلا الله أن يحفـظ الوطن من كل مكـروه.بعد ذلك استعرض أمين مجلس المنطقة حمود الرويلي جدول أعمال المجلس ، وميزانية الإدارات الحكومية ، ثم نوقشت محاضر لجنة تنمية الخدمات والمرافق والإسكان، ولجنة التنمية الثقافية والشبابية، واتخذ بشأنها عدد من القرارات والتوصيات.وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف‏ في نهاية الجلسة أهمية تقديم أفضل الخدمات التي تحقق العيش الكريم للمواطن، وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - التي لا توفر جهداً في ذلك .// انتهى //14:36ت م0105