الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسعقدت اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية لدول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ43 خلال الفترة 22 - 23 مارس 2021م -عبر الاتصال المرئي- برئاسة مدير إدارة الرقابة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين الدكتور إبراهيم بن يوسف بن أحمد.واستعرض الاجتماع عشرة بنود رئيسة تهم الثروة الحيوانية، كالتعديل على قانون نظام المستحضرات البيطرية والخطة الخليجية الاسترشادية لمكافحة الأمراض الحيوانية، كذلك الاطلاع على مستجدات قانون نظام الحجري البيطري، بالإضافة إلى الدليل الاسترشادي للمنشآت البيطرية وتوصيات ورشة الأمن الغذائي , ومقترح الخطة الخليجية للتصدي لظاهرة المقاومة الجرثومية للمضادات الحيوية في المجال البيطري.// انتهى //14:37ت م0106