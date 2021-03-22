طريف 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بمحافظة طريف اليوم , إلكترونياً, فعاليات اليوم العالمي للمياه, بحضور مدير فرع المياه بالمنطقة المهندس عافت الشراري .واطلع خلال التدشين على عرض مرئي لدور وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية في بناء جيل واع ‏للحفاظ على الثروة المائية والترشيد في استهلاكها من خلال إطلاق الشراكة النوعية للبرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه" قطرة" .وأشار سموه إلى أن القيادة الرشيدة أولت اهتماما بقطاع المياه لتوفيرها بجودة عالية وأسعار متناولة حتى باتت المملكة تتصدر دول العالم في إنتاج المياه المحلاة، ووصلت المياه لكافة المدن والقرى والهجر والمراكز، داعياً أبناء المنطقة لترشيد استخدام المياه, كما أكد سموه أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير تقنيات الإنتاج.// انتهى //14:38ت م0107