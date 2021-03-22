الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسعقدت لجنة حوكمة الخطة الإستراتيجية للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون اجتماعها الرابع اليوم, -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة نائب رئيس لجنة الحوكمة مستشار التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي بوزارة التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة راشد إبراهيم المطوع، ومشاركة أعضاء اللجنة، والأمانة العامة لمجلس التعاون.وناقشت اللجنة خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، أهمها، دراسة مدى إمكانية إنشاء نظام إلكتروني خاص باللجنة، وكذلك التصور الخاص بدراسة حساب الأثر على تنفيذ توصيات ورش الشباب، ومعايير وآليات التكريم الدوري للجنة المتميزة من اللجان الفنية التابعة للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون، ومناقشة الخطط التشغيلية للجان الفنية بعد تحديثها.واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات، سيتم عرضها على الاجتماع القادم للجنة أصحاب وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون للتوجيه بشأنها.// انتهى //14:38ت م0108