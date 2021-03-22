حجة 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسقدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 2,083 مستفيدًا خلال الفترة من 4 حتى 10 مارس 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 509 مستفيدين، وعيادة الباطنية 283 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 73 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 222 مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 542 مراجعاً، وقسم الجراحة والتضميد 92 مستفيداً.كما استفاد من قسم المختبر 341 مستفيداً، وقسم الأشعة 62 مستفيداً، وقسم نقل الدم 8 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 570 فرداً، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وقسم التوليد حالتان، وصُرفت الأدوية لـ 1,092 فرداً، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//14:45ت م0110