الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس مجلس النظار في أوقاف سليمان الراجحي الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي.واطلع سموه على مجالات الدعم الخيرية والتنموية لأوقاف الراجحي في منطقة الرياض البالغة قيمتها 413 مليون ريال للخمس سنوات ماضية وما قدم من دعم للناتج المحلي ورفع نسب التوظيف عبر مؤسسات متعددة في الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية وكذلك خدمة المساجد.ونوه الأمير فيصل بن بندر بمساهمة الأوقاف بشكل إيجابي في الرياض والأساس الجيد التي بنيت عليه كمنظومة مستدامة, داعياً الله العلي القدير أن يجعل ما قدم فيها من خير وبناء في ميزان حسنات داعمها والقائمين عليها.حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.// انتهى //14:49ت م0112