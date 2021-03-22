بغداد 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسسجل مؤشر" البورصة" العراقية اليوم انخفاضا بنسبة 0.95% , متوقفا عند 601.34 نقطة.وانخفضت "بموجب المؤشر" أسهم 5 شركات , وارتفعت أسهم 15 أخرى, فيما حافظت شركة واحدة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 5,017,893,124 سهما, بقيمة 2,668,821,779 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام991 صفقة, شملت 21 شركة مساهمة, من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //14:50ت م0113