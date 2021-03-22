عام / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل أمين الأحساء
الاثنين 1442/8/9 هـ الموافق 2021/03/22 م واس
الدمام 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، المهندس عصام الملا بمناسبة تكليفه أميناً للأحساء .
وأكد سموه دور الأمانة في إبراز ما تزخر به الأحساء من مقومات في الكثير من المجالات وضرورة بذل الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله- .
فيما نوه الملا بدعم سموه للأمانة لتقديم أفضل الخدمات لأهالي محافظة الأحساء.
// انتهى //
14:53ت م
0114