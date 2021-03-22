الدمام 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، المهندس عصام الملا بمناسبة تكليفه أميناً للأحساء .وأكد سموه دور الأمانة في إبراز ما تزخر به الأحساء من مقومات في الكثير من المجالات وضرورة بذل الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله- .فيما نوه الملا بدعم سموه للأمانة لتقديم أفضل الخدمات لأهالي محافظة الأحساء.// انتهى //14:53ت م0114