الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 ماستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في مكتبه اليوم، سفير جمهورية فنلندا لدى المملكة انتي روتوفووري.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وبحث سُبل تعزيز التعاون في مجالات الفضاء، كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:56ت م0115