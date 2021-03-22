عام / سمو الأمير سلطان بن سلمان يستقبل السفير الفنلندي لدى المملكة
الاثنين 1442/8/9 هـ الموافق 2021/03/22 م واس
الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في مكتبه اليوم، سفير جمهورية فنلندا لدى المملكة انتي روتوفووري.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وبحث سُبل تعزيز التعاون في مجالات الفضاء، كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
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14:56ت م
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