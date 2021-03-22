الخرطوم 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسالتقى وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني الدكتور الهادي محمد إبراهيم بمكتبه اليوم، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان.وقدم الوزير خلال اللقاء شرحاً مفصلاً حول الفرص الاستثمارية بالسودان والموارد التي تتمتع بها، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بكافة المطلوبات الأساسية للمستثمرين من حيث تعديل القانون وقانون الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي ودليل الإجراءات وفرص الاستثمار المتاحة.وأكد أن الحكومة تعول كثيرًا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والذي كان للدور الأمريكي الأثر الكبير فيه.وأبان أن قانون الاستثمار تم تعديله وهو في طور المراجعة ليواكب المستجدات التي يشهدها السودان وبميزات تفضيلية تصب في مصلحة المستثمرين الأجانب.من جانبه كشف القائم بالأعمال الأمريكي عن إنشاء مكتب خاص للمساهمة في قضية الانتقال والتحول الديمقراطي وتقديم الدعم الفني واللوجستي، مشيرًا إلى قيام مؤسسة خاصة برجال الأعمال تعمل على التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار عبر لقاءات تبدأ في الثلاثين من مارس الجاري بين رجال الأعمال الأمريكيين والسودانيين والوزارات المعنية.// انتهى //14:57ت م0117