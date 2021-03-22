الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسعقد مسؤولو الديوان العام للمحاسبة اليوم, اجتماعًا مع عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، والمديرية العامة للجوازات، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية, وذلك في مقر الديوان.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات التي تهم العمل المشترك، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الديوان والجهات الحكومية المشمولة برقابته.// انتهى //16:16ت م0151