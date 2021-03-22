حائل 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسدشّن معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي بعنوان " جودة التدريب في الجامعات في إطار التوجهات الحديثة"، والذي تنظمه الجامعة ممثلة في عمادة الجودة والتطوير على مدى يومين بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين.وأوضح الدكتور البراهيم أن المؤتمر يأتي مواكبًا لتوجهات رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على دور التدريب في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة بالمملكة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على التجارب الرائدة في مجال استثمار العنصر البشري.ومن جانيه أشار عميد الجودة والتطوير ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدكتور عادل الخليل إلى أن المؤتمر يركز على التوجه العالمي نحو الاستثمار في المعرفة، والاعتماد على التدريب الافتراضي بوصفه متغيّرًا لمواكبة الظروف الراهنة.وناقش المؤتمر خلال جلساته التوجهات الحديثة في تحديد الاحتياجات التدريبية، وتصميم البرامج وضمان الجودة في التدريب، وآليات التحول من مصانع المعرفة إلى مختبرات المهارات الناجحة، من خلال الإجراءات الذكية لتعزيز انتقال أثر التدريب، وكيفية قياس أثر العائد الاستثماري للتدريب في الجامعات السعودية في ظل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تأثير طرق التقييم على أداء المتدربين، ودور نظرية التعلم في تصميم المناهج الدراسية والبرامج التدريبية.// انتهى //16:18ت م0153