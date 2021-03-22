الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسحقق نادي الترجي المركز الأول في بطولة المملكة التمهيدية لرفع الأثقال لدرجة الناشئين بنظامها الجديد بعد تقسيم الأندية لثلاث مجموعات أقيمت منافساتها في كل من الرياض وجدة والدمام، بمشاركة أكثر من 148رباعاً مثلوا 18 نادياً.وتصدر الترجي المشاركين بالبطولة في الثلاث مجموعات حاصداً 737 نقطة، فيما جاء ثانياً نادي الهدى برصيد 707 نقاط، وحل نادي الخويلدية ثالثاً بـ 686 نقطة، ثم الطرف والسلام والهداية والنور والنصر والهلال والصقور واليرموك والعمران على التوالي وهي الأندية الـ12 التي حصلت على بطاقة التأهل لنهائيات بطولة المملكة للناشئين.// انتهى //16:22ت م0154